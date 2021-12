Covid in Liguria, 549 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Numeri in crescita

di Marco Garibaldi

Sono 163 casi in più rispetto a martedì 30 novembre, è il dato giornaliero più elevato dal primo aprile

Ci sono 549 nuovi positivi al covid in Liguria, emersi dopo 6.006 tamponi molecolari e 9.567 tamponi antigenici rapidi. 163 in più rispetto a martedì 30 novembre (è il dato giornaliero più elevato dal primo aprile)

A livello territoriale, i nuovi contagi sono stati registrati 148 a Imperia, 115 a Savona, 232 a Genova di cui 175 in Asl 3 e 57 in Asl 4 ed infine 53 a La Spezia. Un nuovo positivo non è residente in Liguria.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

- IMPERIA (Asl 1): 148

- SAVONA (Asl 2): 115

- GENOVA: 232, di cui:

• Asl 3: 175

• Asl 4: 57

- LA SPEZIA (Asl 5): 53

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1