Covid Liguria, sono ancora oltre 400 i sanitari sospesi perchè non vaccinati

di Alessandro Bacci

Leggero calo rispetto alla scorsa settimana, saranno sospesi e senza stipendio fino al 31 dicembre o fino alla prima dose vaccinale

Sono 403, ad oggi, i sanitari sospesi e senza stipendio fino al 31 dicembre o fino alla prima dose vaccinale perché non vaccinati. La scorsa settimana erano 407. I dati sono forniti da Alisa.

Il numero resta invariato nell'Imperiese e nel Savonese con 71 e 97 sospensioni. Sono in calo nell'Asl3 Genovese dove ci soo 58 sospensioni ed erano 61. Sono in aumento nella Asl4 del Tigullio, passate da 25 a 27 e nella Asl5 Spezzina dove sono 31 ed erano 30. Numero di sospensioni invariato al San Martino con 76 casi. Sono in calo al Galliera e al Gaslini con 22 e 16 sospensioni mentre erano 26 e 17. All'Evangelico, invece, sono cresciute di una unità: da 4 a 5.