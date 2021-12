Sanitari no vax, Giuffrida: "Carenza drammatica: al San Martino sospesi 135 operatori"

di Marco Innocenti

"Nuove indagini ogni giorno: ne abbiamo una in corso su un dirigente medico. Aspettiamo l'ufficialità dalla sua Asl di residenza"

"Una carenza di 135 operatori, soprattutto fra infermieri e tecnici". A snocciolare i numeri dei sanitari sospesi al Policlinico San Martino è il direttore generale Salvatore Giuffrida. "A questi si aggiungono i 237 infermieri che dovremmo assumere attraverso il concorso - prosegue Giuffrida - che partirà però non prima di aprile. In questo momento la carenza è drammatica e per questo voglio ringraziare quelli che ci sono perché col loro impegno stanno consentendo al San Martino di continuare a operare per tutte le attività. Nuove indagini ne facciamo ogni giorno, oggi ce n'è in corso una su un dirigente medico che potrebbe non essersi vaccinato. Stiamo attendendo che la Asl dove lui risiede, che ha la competenza per territorio, ci dia la comunicazione definitiva e formale".