Liguria, diminuisce il numero di sanitari sospesi perché non vaccinati: è la prima volta dopo settimane

di Alessandro Bacci

Sono 402 i medici, infermieri e oss sospesi in tutta la Regione. I numeri crescono solo in Asl1, in Asl4 e all'ospedale Gaslini

E' in diminuzione il numero dei sanitari sospesi dal servizio e senza stipendio fino al 31 dicembre prossimo o fino alla dimostrazione di aver fatto la prima dose di vaccino anticovid. È la prima volta che accade dopo settimane in cui il dato era sempre in crescita.

Nell'ultima settimana, secondo i dati di Alisa, sono 402 i sanitari tra medici, infermieri e oss sospesi. La settimana precedente erano 403. I numeri crescono solo in Asl1 dove passano da 69 a 71, in Asl4 da 21 a 22, e all'ospedale Gaslini dove da 16 sono diventati 17. Sono Stabili all'ospedale San Martino, 78, al Galliera, 21, all'Evangelico, 4, e in Asl5, 30. Sono in diminuzione in Asl2 dove da 98 sono diventati 95 e in Asl3 dove ce ne sono 64 ed erano 66.