Covid Liguria, dati in miglioramento: contagi e ospedalizzati in calo

di Giorgia Fabiocchi

Sono 2.221 i nuovi positivi in Regione, 774 gli ospedalizzati (-15) di cui 39 ricoverati in terapia intensiva

Sono 2.221 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, su 2.457 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 10.410 antigenici rapidi. 1.336 a Genova, di cui 1.331 in Asl 3 e 405 in Asl 4, 501 a Savona, 261 a La Spezia, 121 ad Imperia e 2 non residenti in Liguria. Non si registrano decessi.

Tornano a scendere gli ospedalizzati, 774, 15 in meno rispetto al giorno precedente, di cui 39 sono ricoverati in terapia intensiva (24 persone non sono vaccinate, 15 sono vaccinate ma con comorbidità o per patologie covid correlate). Sono 2.253 i guariti in Liguria. Oggi sono state somministrate 7.812 dosi di vaccino anti-covid, su 3 milioni 125 mila 893 somministrazioni totali.