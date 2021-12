Covid Liguria, 135 casi e due decessi: i ricoveri in aumento di 6 unità

di Alessandro Bacci

Salgono a 21 i pazienti in terapia intensiva: 18 non vaccinati e tre vaccinati ma con altre patologie. 5313 vaccini somministrati nelle ultime 24 ore

Ci sono 135 nuovi casi covid in Liguria, emersi dopo 1.634 tamponi molecolari e 3.472 test antigenici rapidi. Il totale dei positivi sale poi di 135 casi a 5.609. Si registrano due nuovi decessi, avvenuti tra il 7 e il 23 novembre: un uomo di 80 anni e una donna di 90 anni deceduti il 27 novembre all'ospedale di Sanremo.

Crescono ancora gli ospedalizzati: i ricoverati sono oggi 6 in più per un totale di 160 pazienti in ospedale, mentre salgono a 21 i pazienti in terapia intensiva (18 non vaccinati e 3 vaccinati ma con altre patologie). In sorveglianza attiva ci sono 3.453 persone (ieri erano 3.405). In isolamento domiciliare ci sono altre 127 persone. Rispetto ai luoghi di contagio, 2 nuovi casi sono a Imperia, 28 Savona, 38 nella Asl3 di Genova, 40 nella in Asl4 nel Tigullio e 25 a La Spezia. Due nuovi contagiati non sono residenti in Liguria.

Rispetto alla campagna vaccinale, le nuove dosi somministrate di Pfizer o Moderna sono state in 24 ore pari a 5.513. Salgono a 960.314 le seconde dosi fatte in totale, e a 156.210 le dosi aggiuntive (addizionali o booster).