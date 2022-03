Covid, il sottosegretario Costa: "Verso un'estate normale, ma bisogna continuare a vaccinarsi"

di Redazione

"Finisce la fase di emergenza, non la pandemia. La situazione è sotto controllo ma non si può abbassare la guardia. Concludere il ciclo vaccinale è importante"

Andrea Costa, sottosegretario al ministero della Salute, a Genova per l'incontro con il sindaco Bucci, fa il punto della situazione a pochi giorni dalla fine dello stato d'armergeza. "Finisce l'emergenza - ricorda - ma non la pandemia, come dimostrano i dati in aumento, pur se la situazione è assolutamente sotto controllo. Però è indubbio che stiamo entrando in una fase nuova, dove gli spazi di libertà per i cittadini potranno essere un po' più ampi. Penso che sia ragionevole pensare a un'estate di relativa normalità. Per questo dobbiamo ringraziare chi si è vaccinato, contribuendo a circoscrivere il virus. Dispiace inve ce per coloro che amncora non lo fanno, ma anche per chi omette di fare la terza dose. Concludere il ciclo vaccinale è importante".

Poi, una battuta per i profughi che stanno arrivando nel nostro paese. "A loro offriamo la possibilità di ottenere copertura vaccinale non solo per il Covid, mna anche per altre malattie. Da loro i numeri delle vaccinazioni sono decisamente bassi, è chiaro che qui devono sottoporsi al vaccino come tutti".