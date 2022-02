Covid, il sottosegretario Costa: "Via le mascherine all'aperto dall'11 febbraio"

di Redazione

"Stop in tutta Italia senza distinzione di colore. Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani" il suo commento

Covid. Novità in arrivo. Il Ministero della Salute sta lavorando per un provvendimento atto a togliere le mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall'11 di febbraio", lo ha detto all'ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani", ha aggiunto.

ll ministro della Salute, Roberto Speranza questa mattina aveva spiegato. «Al chiuso le mascherine continueranno a essere necessarie. Ma vorrei ricordare che in passato, quando abbiamo sospeso l’obbligo all’aperto, abbiamo sempre detto che comunque bisogna portare con sé le mascherine, in modo da essere pronti a indossarle se ci si ritrova in luoghi affollati e dunque a rischio».