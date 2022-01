Genova, domenica con poche sanzioni per green pass e mascherine

di Edoardo Cozza

Su oltre 120 persone controllate, solo per una scatta la multa legata alla certificazione verde; nessun problema negli esercizi commerciali, tutti in regola

Domenica senza particolari problemi, a Genova, per la situazione legata a green pass e utilizzo delle mascherine: i controlli anti-covid della polizia locale non hanno portato a un numero elevato di sanzioni nella giornata festiva.

Su 121 persone controllate, solo una è stata trovata senza il green pass dove avrebbe, invece, dovuto esserne in possesso; sono state 12, invece, le multe elevate per il mancato o scorretto utilizzo delle mascherine, dispositivo di protezione che dev'essere indossato sia negli esercizi pubblici che in strada, come da normative in vigore per il contenimento del virus.

Decisamente ligi alle regole esercenti e commercianti: sono stati 23 i locali pubblici controllati nella giornata festiva di ieri e in nessuno sono emerse irregolarità legate alle normative anti-covid-