Sanità, Bassetti: "Stagione influenzale partita con il botto, 1 milione e mezzo di casi in Italia"

A margine del 14° Congresso SITA a Genova, il direttore di Malattie Infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti ha fatto il punto sulla stagione influenzale e ha anche messo in guardia sulle infezioni da batteri resistenti che saranno "La prima causa di morte nel mondo nel 2050 con quasi 40 milioni di morti" secondo le sue indicazioni. E' stato oggetto di discussione durante il congresso insieme ad altri temi fondamentali come investimenti in antibiotici.

"Ogni anno muoiono 30-40 mila persone in ospedale e a casa per infezioni da batteri e di fronte a questi batteri, che sono diventati super e forti non ci sono antibiotici, bisogna quindi tornare a investire con l'aziende farmaceutiche presenti oggi e i politici occorre riflettere sul futuro",informa il professore.

E sulla stagione influenzale Bassetti mette in guardia: "Una stagione influenza partita con il botto con 1milione e mezzo di casi in Italia. La vaccinazione è fondamentale, eppure anche quest'anno, seppure ci sia stato un lieve incremento ma siamo ben lontani dai dati sulla copertura vaccinale. Quelli che non si vaccinano sono anche i primi a correre in ospedale mettendo poi in difficoltà il sistema sanitario".