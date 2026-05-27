Costa Edutainment cede la maggioranza a Nextalia. Beppe Costa: "Accompagniamo il Gruppo verso nuovi traguardi"

MILANO - Nextalia Investment Management (“Nextalia”), per conto del fondo Nextalia Private Equity (“NPE”) e Costa Edutainment S.p.A. (“Costa” o il “Gruppo”), società italiana leader nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica, annunciano il perfezionamento di una partnership per supportare la crescita di Costa e guidare da protagonisti il consolidamento del settore di riferimento.

Costa Edutainment, fondata nel 1997 per la gestione dell’Acquario di Genova è oggi il principale operatore nel mercato dell’edutainment in Italia con 12 strutture gestite di cui 3 acquari, 3 parchi acquatici e 6 tra parchi a tema, experience museum e villaggi e un tour operator di proprietà. Con un fatturato del Gruppo di circa Euro 78 milioni ed un EBITDA di circa Euro 25 milioni nel 2025 e un costante piano di investimenti portato avanti negli anni, le strutture gestite hanno accolto nell’anno circa 3 milioni di visitatori confermando il ruolo centrale del Gruppo nel settore culturale ed edutainment.

Guidato dal Presidente Cav. Lav. Giuseppe Costa, uno dei fondatori di Costa Edutainment, il Gruppo si distingue per un posizionamento unico che coniuga la gestione di strutture ricreative pubbliche e private con una forte missione culturale e scientifica, orientata alla sensibilizzazione del pubblico sulla tutela della biodiversità, alla conservazione degli ecosistemi, alla conoscenza degli ambienti marini, alla valorizzazione del patrimonio del territorio in cui opera a beneficio di tutti gli stakeholder, con una forte consapevolezza della responsabilità sociale dell’impresa.

Nextalia intende affiancare il Cav. Lav. Costa e il Gruppo nel perseguimento di ambiziosi piani di crescita sia organica sia attraverso mirate acquisizioni con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento distintivo del Gruppo come piattaforma di riferimento per l’intrattenimento e la gestione di strutture educative nel Paese.

L’Operazione prevede l’acquisto per tramite di un veicolo controllato indirettamente da Nextalia (per conto del Fondo Nextalia Private Equity) e Ponte Ter, che manterrà una quota del 30% nella nuova compagine sociale, di Costa per garantire continuità di visione e indirizzo strategico del Gruppo.

Nel medesimo contesto il Cav. Lav. Costa sarà nominato Presidente Esecutivo di Costa con deleghe, fra le altre, alle operazioni strategiche, ai rapporti istituzionali ed alla Corporate Social Responsibility nello spirito di continuare a sviluppare in modo virtuoso il rapporto del Gruppo con i territori nei quali opera.

Nel contesto del closing sarà altresì nominato Amministratore Delegato del Gruppo il dott. Cristian Biasoni, professionista di lunga esperienza nella guida di realtà industriali complesse nel mondo del retail e del F&B che, in coordinamento con il Cav. Lav. Costa, lavorerà per concretizzare le linee di creazione di valore individuate nel Business Plan del Gruppo.

Francesco Canzonieri, Amministratore Delegato di Nextalia, ha commentato: “Costa Edutainment è una delle eccellenze italiane capaci di coniugare intrattenimento, educazione, divulgazione scientifica e tutela dell'ambiente con una leadership di mercato solida e un potenziale di crescita da valorizzare ulteriormente. Siamo orgogliosi di affiancare il Cav. Lav. Giuseppe Costa e il management team nello sviluppo di una piattaforma davvero unica nel suo genere”.

Valentina Pippolo, Chief Investment Officer Equity di Nextalia, ha dichiarato: “La partnership con Costa Edutainment si fonda su un progetto industriale chiaro: accelerare la crescita del Gruppo e rafforzarne il ruolo di campione nazionale nel settore. In continuità con la visione del Cav. Lav. Costa, supporteremo la creazione di valore attraverso il consolidamento della piattaforma e un piano mirato di acquisizioni, preservando l’identità distintiva e la vocazione educativa del Gruppo.”

Cav. Lav. Giuseppe Costa, Presidente di Costa Edutainment, ha commentato: “Costa Edutainment è nata con l’idea che intrattenimento e responsabilità sociale e ambientale potessero convivere e creare sviluppo per i nostri territori. Sono felice di accompagnare il Gruppo verso nuovi traguardi, certo che i partner con cui ci affianchiamo condividano non solo gli obiettivi di crescita, ma anche i valori che hanno reso il Gruppo quel che è oggi, consolidando e accrescendo l’impegno della società nei territori in cui già opera e in altri che faranno parte del percorso di crescita".

Nextalia si è avvalsa dell’assistenza dello studio legale PedersoliGattai in qualità di legal advisor, di Alvarez & Marsal per la due diligence finanziaria, di Bain & Co. per la due diligence di business, di Deloitte per le verifiche fiscali. Gli aspetti di structuring dell’operazione sono stati gestiti da Legance. Il financing a supporto dell’operazione è stato gestito dai team di Latham e di Essentia Advisory. Ethica e Banca Akros – Oaklins Italy hanno agito in qualità di Advisor M&A.

Gli azionisti del Gruppo e il Gruppo si sono avvalsi dell’assistenza di Pirola Corporate Finance come Advisor M&A, dello Studio Carbone D’Angelo Portale Purpura per gli aspetti legali, dello studio Pongiglione & Associati per gli aspetti fiscali e del supporto della dottoressa Serena Del Lungo.

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