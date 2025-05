“Cosa fare per aiutare?”: Enrico Costa e Marta Cereseto (Vince Genova) incontrano il volontariato genovese

Un momento di ascolto e confronto con chi ogni giorno si impegna per gli altri. È questo il senso dell’incontro “Cosa fare per aiutare?”, in programma domani, mercoledì 7 maggio, alle ore 17 presso il Point di Coalizione in via Ceccardi. L'iniziativa vedrà la partecipazione di Enrico Costa, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Genova, e di Marta Cereseto, presidente del Mercatino di San Nicola. Entrambi candidati alle prossime elezioni comunali con la lista Vince Genova, i due protagonisti si confronteranno con alcune associazioni di volontariato cittadine. L'ingresso è libero.

"Quello di domani è un momento semplice, ma importante – ha dichiarato Costa –. Incontreremo alcune realtà del volontariato per ascoltare, prima di tutto. Credo che chi si candida a un ruolo pubblico debba partire da un ascolto reale, soprattutto verso chi lavora da anni nei quartieri, nei servizi, accanto a chi vive situazioni di fragilità. Non porteremo soluzioni preconfezionate, ma vogliamo costruire idee insieme, partendo dall’esperienza concreta dei territori. Solo così si può pensare a un’amministrazione più solidale ed efficiente".

Un messaggio condiviso da Marta Cereseto, che sottolinea il ruolo fondamentale del volontariato come motore sociale: "Il volontariato è il grande cuore di Genova, un collante che costruisce legami e supporta chi ha bisogno. Come presidente del Mercatino di San Nicola, so quanto sia importante sostenere chi opera in prima linea. Durante l’incontro, vogliamo raccogliere proposte e richieste per “aiutare chi aiuta”, creando le condizioni perché le associazioni possano lavorare senza ostacoli o vincoli. Insieme, possiamo costruire una Genova più inclusiva e solidale".

