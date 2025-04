Corteo anarchico, Genova in tilt: Piciocchi: "Libertà di espressione non è diritto a bloccare una città"

Un corteo anarchico ha paralizzato il centro di Genova quessto mercoledì sera, suscitando la reazione del sindaco facente funzioni e candidato del centrodestra Pietro Piciocchi, che ha promesso di chiedere misure più severe per evitare simili situazioni in futuro.

Corteo anarchico – Il corteo si è snodato per le vie centrali della città, causando disagi diffusi al traffico e impedendo la normale circolazione in diverse zone. Le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione per garantire l’ordine pubblico, limitando i contatti diretti per motivi di sicurezza.

La posizione del sindaco – “Ho personalmente verificato la situazione in strada nelle vicinanze del corteo, al quale, per comprensibili motivi, mi è stato espressamente chiesto di non avvicinarmi”, ha dichiarato Piciocchi. Il sindaco ha espresso pubblicamente gratitudine per il lavoro delle forze dell’ordine: “Ringrazio anzitutto le forze dell'ordine per il delicato compito loro assegnato e per la competenza con il quale lo svolgono”.

Libertà di espressione – Piciocchi ha ribadito la sua posizione in favore della libertà di manifestazione, distinguendola tuttavia dalle modalità con cui essa viene esercitata: “Difenderò sempre il sacro diritto di manifestazione del pensiero ma certamente non la pretesa di bloccare un'intera Città”.

Richiesta formale – Il sindaco ha annunciato che chiederà ai competenti organi istituzionali di garantire in futuro manifestazioni più compatibili con la vita cittadina: “Quanto è accaduto questa sera non è francamente accettabile e chiederò ai soggetti competenti in materia di assicurare che nel futuro le manifestazioni si svolgano nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.