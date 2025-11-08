Corso Europa, i tutor diventano velox: cosa cambia e perché
di Luca Pandimiglio
Da tutor a velox, rivoluzione in Corso Europa così come in altre parti della città: è la novità più rilevante della settimana per la mobilità genovese. Il cambio di rotta non riguarda soltanto l'arteria che unisce il centro cittadino al levante, ma anche altre direttrici nevralgiche: via Guido Rossa, Lungomare Canepa e parzialmente anche la Sopraelevata. I controlli sulla velocità istantanea, a differenza dei dispositivi per rilevare la velocità media, potrebbero generare un numero maggiore di contravvenzioni. Le telecamere di Telenord si sono recate proprio in Corso Europa per approfondire gli aspetti critici di questa novità, cercando anche il parere dei cittadini che utilizzano mezzi privati per spostarsi in città.
