Corretti stili di vita, incontro su sarcopenia e rischio di cadute per soggetti più anziani

Il rischio di caduta, le cadute e la sarcopenia, ossia la perdita di massa e funzionalità muscolare, sono tre problematiche importanti soprattutto nell'età più avanzata, con un grosso impatto sulla salute di cittadini e delle famiglie, ma anche sul sistema sanitario nazionale: se ne è discusso questa mattina nella sala Piccardo di Anci Liguria, nel corso dell'ottavo appuntamento di un ciclo di 10 incontri a Palazzo Ducale per la promozione dei corretti stili di vita, promossi dal Dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità Asl3, diretto dal prof. Gianni Testino, Anci Liguria e Federsanità Anci Liguria.

"Le cause maggiori che provocano il rischio caduta negli anziani sono sicuramente la perdita di massa e di forza muscolare, tipiche dell'età ma che possono essere peggiorate in corso di malattie o di disturbi della nutrizione e dell'assorbimento di nutrienti principali - afferma la dott.ssa Marina Simonini, Direttore della Struttura Complessa Recupero e Rieducazione Funzionale di Asl 3 - per quanto riguarda il disturbo dell'equilibrio, vi sono sicuramente tutte quelle patologie che possono andare ad alterare il controllo motorio della persona, come il dolore, le retrazioni muscolari, malattie del sistema nervoso centrale, periferico, i disturbi di vista e di udito, e numerosi fattori, anche esterni dell'ambiente, come la scarsa illuminazione, i tappeti e gli ambienti scivolosi".

"L'attività fisica è indispensabile per prevenire questi disturbi, perché il muscolo produce una serie di fattori e di ormoni che prevengono il decadimento cognitivo e, quindi, mantengono in buona salute non solo il fisico ma anche la mente - presegue Simonini - questi fattori inoltre vanno a influenzare l'attività del pancreas, di fegato e intestino, oltre che il sistema muscolo-scheletrico, e quindi hanno un'azione sul metabolismo dei carboidrati, dei lipidi, sulla trasformazione del tessuto grasso in tessuto grasso bianco, quindi dannoso, e sul sistema cardiocircolatorio. Quindi l'attività fisica non solo previene le cadute ma ci fa stare in salute", conclude Simonini.

