Coppa Italia, Genoa in campo martedì 14 dicembre alle 21. La Sampdoria giovedì 16 alle 21

di Alessandro Bacci

I rossoblù affronteranno la Salernitana, i blucerchiati il Torino. Più fortunato lo Spezia che ha pescato il Lecce, Aquile in campo giovedì 16 dicembre alle 18

La Coppa Italia entra nella fase decisiva. A partire dal 14 dicembre si torna in campo per i sedicesimi di finale. Otto le partite in programma che saranno spalmate su tre giorni. Genoa e Sampdoria non sono state fortunate pescando due squadre di Serie A.

I primi a scendere in campo saranno i rossoblu il 14 dicembre alle 21 al Ferraris contro la Salernitana. I blucerchiati giocheranno a marassi contro il Torino giovedì 16 dicembre contro il Torino. Più fortunato lo Spezia che sfiderà al Picco il Lecce giovedì 16 dicembre alle 18.

Di seguito il calendario completo:

Martedì 14 dicembre

Ore 15: Venezia-Ternana

Ore 18: Udinese-Crotone

Ore 21: Genoa-Salernitana

Mercoledì 15 dicembre

Ore 15: Verona-Empoli

Ore 18: Cagliari-Cittadella

Ore 21: Fiorentina-Benevento

Giovedì 16 dicembre

Ore 18: Spezia-Lecce

Ore 21: Sampdoria-Torino