Genoa, il post social che accende la curiosità dei tifosi: "Qualcosa di nuovo sta arrivando, state pronti"

di Maria Grazia Barile

Sulle pagine ufficiali rossoblù spunta un messaggio che rimanda alla data del 26 novembre

Ieri il primo post: "Something new is coming, stay tuned". Oggi il secondo, simile ma non uguale, con la data del 26 novembre indicata in alto: "Something new is coming, stay ready". Insomma qualcosa di nuovo è in arrivo. Il doppio messaggio, dalle pagine social del Genoa, accende la curiosità dei tifosi e fa viaggiare la fantasia. A cosa sarà riferito? La soluzione dell'enigma potrebbe essere semplice, magari una nuova Tv dedicata. Meno di 24 ore e sapremo.