Genoa, la nuova proprietà in giro fra i Caruggi con il sindaco Marco Bucci

di Marco Innocenti

Juan Arciniegas, Josh Wander e Andres Blazquez e lo stato maggiore della società rossoblu a spasso per il centro storico con una guida d'eccezione

Cosa c'è di meglio di un giro in centro per trascorrere la domenica pomeriggio? Se poi, a farti da guida turistica d'eccezione è addirittura il sindaco Marco Bucci, allora il gioco è fatto. In attesa dell'esordio del nuovo Genoa di mister Shevchenko, stasera al Ferraris contro la Roma, lo stato maggiore del fondo 777 Partners ha pensato bene di regalarsi una passeggiata per i Caruggi del centro storico, immergersi insomma nella parte più viva e viscerale della città di Genova.

Da via Garibaldi al quartiere della Maddalena, da Soziglia a piazza delle Erbe, i nuovi proprietari del Genoa CFC Juan Arciniegas, Josh Wander e Andres Blazquez si sono lasciati avvolgere dalla città, dalle sue bellezze, scambiando anche due chiacchiere con i genovesi, i turisti e i lavoratori che si voltavano a guardarli, stupiti dal vedere il sindaco fare da cicerone a questo folto gruppo di americani in visita in città. Insieme a loro, volti già noti ai tifosi del Grifone, anche il fondatore del gruppo Steven Pasko e Jonathan Lutzky, operating partner del Fondo americano. Nessuna riunione programmata, ma solo un incontro amichevole per ammirare e scoprire meglio Genova. Per pensare al lavoro, ci sarà tempo. Oggi meglio fare i turisti!