Sampdoria, Puggioni a Telenord: "Sono contento di incontrare il Verona, potrebbero sottovalutare l'impegno"

di Maria Grazia Barile

"La formazione blucerchiata arriva alla sfida con qualche certezza in più, una vittoria in trasferta, la porta inviolata e un gruppo ritrovato"

Christian Puggioni, ex portiere della Sampdoria e opinionista di Forever Samp su Telenord, non teme gli avversari di domenica: "Sono felice di incontrare l'Hellas Verona in questo momento. Arrivano con entusiasmo e potrebbero sottovalutare l'impegno mentre la Sampdoria ha vinto in trasferta ed ha qualche certezza in più. Ha mantenuto la porta inviolata e ritrovato cattiveria e spirito di gruppo. Queste sono prerogative importanti".

Sull'impiego di Silva, che torna disponibile dopo due turni di squalifica, Puggioni non ha dubbi: "A Torino ha lasciato la squadra in dieci, Ekdal ha fatto molto bene e non lo cambierei".