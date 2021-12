Sampdoria, slittano i tempi per Damsgaard: possibile rientro nel 2022

di Alessandro Bacci

D'Aversa potrebbe contare sul danese solamente nell'anno nuovo. Una brutta notizia considerando il calendario che attende i blucerchiati e la necessità di fare punti

La Sampdoria attende Mikkel Damsgaard. il maghetto blucerchiato ha giocato l'ultima partita il 3 ottobre prima di accusare vari problemi alle ginocchia a completamente di una prima parte di stagione estremamente sfortunata. Prima l'infortunio al ginocchio sinistro in nazionale e poi l'operazione al ginocchio destro per una sospetta infezione. La riabilitazione procede senza intoppi ma lo staff medico della Samp non ha intenzione di forzare i tempi.

Il giocatore dovrà attendere ancora qualche giorno prima di presentarsi al Mugnaini, mentre il ritorno in gruppo è ancora lontano. Damsgaard, dopo la riabilitazione, dovrà affrontare la seconda parte di recupero prima di tornare a lavorare con il pallone. Una prima previsione sul ritorno in partita per il ragazzo è per il 2022.

