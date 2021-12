Sampdoria, Ferrero contro un no green pass: "Come si permette di insultare, stia zitto!"

di Alessandro Bacci

Botta e risposta tra il presidente blucerchiato e un manifestante che in precedenza aveva attaccato Myrta Merlino in diretta su La7

Massimo Ferrero è tornato ospite in televisione a La7 nella trasmissione "L'Aria che Tira". Il presidente della Sampdoria si è presentato in diretta con una sciarpa blucerchiata intorno al collo e durante il dibattito sulla questione green pass ha perso le staffe nei confronti di una manifestante.

L'uomo, un attivista dei gruppi no green pass, avrebbe attaccato la presentatrice Myrta Merlino. Una mossa che ha letteralmente fatto infuriare Ferrero: "Vorrei sapere come si permette il signore a criticare una persona che fa bene il suo lavoro. Stia zitto quando parlo io. Lei è un presuntuoso, un buffone e malato di protagonismo. Non dica ca***te, stia zitto. Non devo spiegare chi sono a questo, si qualificasse lui.”

Il botta e risposta è proseguito su toni estremamente coloriti. La conduttrice è stata costretta a interrompere il dibattito.