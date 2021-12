Salernitana-Sampdoria 0-2, la cronaca in diretta

di Edoardo Cozza

Micidiale uno-due blucechiato: prima l'autorete di Di Tacchio, poi il contropiede concluso da Candreva. Audero top a inizio ripresa

FINISCE QUI: SALERNITANA - SAMPDORIA 0-2

94' Debole conclusione di Gabbiadini,sprecato malamente il contropiede.

90' Assegnati 5 minuti di recupero.

88' Troppo leziosa la Samp in ripartenza: Candreva va via in profondità, ma anziché cerca un tacco per Caputo senza trovarlo.

87' Quaglarella lascia il campo: al suo posto Gabbiadini.

86' Giallo per Chabot che va a battibeccare con gli avversarmi mentre Quagliarella è a terra.

85' Quagliarella cerca il jolly con una conclusione da centrocampo: tiro completamente sballato.

83' Traversone di Gyomber, mischia in area sampdoriana con Kechrida che prova a calciare, ma lo fa in maniera sporca e Audero blocca.

73' Con le torri in area la Salernitana si affida ai cross: Ranieri trova Djuric, ancora una volta mira imprecisa per il bosniaco.

71' Prolungata azione della Sampdoria, che alla fine arriva al tiro con Dragusin: palla sul fondo dopo una deviazione. Dal corner non nasce nulla di interessante per gli ospiti.

68' Rischioso colpo di testa di Chabot, Audero deve spingere il pallone in angolo.

67' Anche Ribery esce stremato: Colantuono propone Simy al suo posto. Contestualmente arriva anche il quinto cambio: Schiavone per Di Tacchio.

65' Ferrari ha i crampi, al suo posto entra Chabot.

61' Askildsen subentra a Verre, Dragusin a Bereszynski: prime carte dal mazzo di D'Aversa.

60' Caputo va in gol con un tocco da dentro l'area su assist di Verre, ma l'arbitro annulla per la segnalazione di fuorigioco. Il var conferma.

59' Punizione dal lato corto per la Salernitana: Candreva, appostato sul primo palo, devia il tiro-cross di Ribery.

57' Ekdal stende Ribery: ammonito da Giacomelli.

56' Cambia ancora Colantusono: fuori Gondo e Zortea, dentro Kerchida e Bonazzoli.

55' Ancora Audero protagonista su una rasoiata di Coulibaly dal limite, deviazione salvifica.

54' Clamorosa parata di Audero, che salva la porta blucerchiata su una girata ravvicinata di Ranieri.

46' Ricomincia la partita con un cambio nei campani: Obi al posto di Kastanos.

- FINISCE IL PRIMO TEMPO, SALERNITANA - SAMPDORIA 0-2

45' Kastanos prova a reagire con un tiro che termina fuori di poco.

43' RADDOPPIO SAMPDORIA! Micidiale contropiede dei blucerchiati condotto da Quagliarella, Candreva lo conclude con un tiro imparabile per Belec.

41' SAMPDORIA IN VANTAGGIO! Autorete di Di Tacchio su un crosso di Candreva: la deviazione fortuita del centrocampista salernitano beffa Belec.

36' Accelerata improvvisa della Samp: Candreva pesca Thorsby in area, botta di prima e Belec salva, ripetendosi poi su Caputo.

35' Fase della gara con un buon ritmo, ma parecchia imprecisione nei passaggi.

24' Primo giallo della gara: se lo prende Bereszynski per un intervento falloso su Kastanos.

17' Cerca la soluzione acrobatica Caputo: la girata volante non inquadra lo specchio.

12' Caputo lavora bene un pallone in area e lo scarica al limite per Candreva: tiro che termina altissimo.

11' Occasione Sampdoria con Quagliarella che ci prova due volte: ribattuto il primo tiro, parato da Belec il secondo.

10' Kastanos pesca Djuric con un cross dall'angolo, ancora una volta incornata imprecisa.

3' Tentativo di Ribery dal limite, conclusione deviata in angolo dalla difesa blucerchiata. Sul corner colpo di testa di Djuric che non inquadra lo specchio.

1' Via alla partita

Ultima spiaggia per D'Aversa? Nei 90 minuti che la Sampdoria disputerà all'Arechi di Salerno ci sono in ballo punti pesanti per la salvezza (i granata sono due punti indietro rispetto ai blucerchiati), ma è anche una gara decisiva per le sorti del tecnico: un risultato negativo potrebbe segnare il suo destino alla guida dei doriani. In campo, nella Samp, Verre e Ferrari dall'inizio, mentre Caputo e Quagliarella formano la coppia d'attacco. Colantuono manda in panchina Bonazzoli e Simy: davanti ci sono Gondo e Djuric con Ribery a supporto.

Le formazioni ufficiali:

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Gondo, Djuric. Allenatore: Colantuono

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Caputo, Quagliarella. Allenatore: D'Aversa

LA DIRETTA DI TELENORD