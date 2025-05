Coppa America a Napoli, Salis e Pd: "Occasione perduta per Genova"

L'assegnazione della Coppa America 2027 a Napoli accende il dibattito politico a Genova. La prima critica arriva da Silvia Salis, candidata del centrosinistra alla carica di sindaco: - "Spiace sapere che Genova si è mossa troppo tardi per un evento come la Coppa America che ha una ricaduta impressionante sul territorio, sicuramente era una opportunità da non perdere. L'opportunità è stata agganciata da Napoli. Sono ben consapevole di quello che i grandi eventi lasciano poi sul territorio, sicuramente per Genova è una occasione persa, speriamo che per il futuro si possa recuperare". Quindi è il Partito Democratico ligure, che denuncia l’ennesima occasione mancata per la città. A farsi portavoce del malcontento sono Margherita Mereto Bosso, responsabile sport del PD Liguria, e Simone D’Angelo, segretario metropolitano del partito.

“Non si contano più le opportunità sprecate per Genova. Ora anche l’America’s Cup ci sfugge di mano, per colpa di un’amministrazione che si è mossa troppo tardi e senza una visione”, afferma Mereto Bosso. La portata dell’evento, sottolinea, è enorme: milioni di visitatori, investimenti milionari da parte delle squadre e un ritorno economico e d’immagine significativo per le città ospitanti. “Lo sport è anche turismo, promozione, internazionalizzazione del territorio. Come si può restare indifferenti di fronte a un’occasione del genere?”.

Il segretario D’Angelo rincara la dose, evidenziando che Comune e Regione non hanno nemmeno ipotizzato una candidatura, lasciando spazio a un "silenzio assordante" in una città che ha nel mare la sua identità. “Ancora una volta Genova rimane ai margini, penalizzata da una gestione opaca, senza trasparenza e incapace di costruire progetti credibili e condivisi”. Anche le poche esperienze recenti, come l’organizzazione della Ocean Race, vengono criticate per la mancanza di chiarezza su costi e benefici reali.

Nel mirino anche le dichiarazioni del presidente della Regione Bucci, accusato di usare toni patriottici solo per mascherare l’ennesimo fallimento. “Serve una svolta”, afferma Mereto Bosso, “perché questa città ha un potenziale enorme che continua a essere tradito da anni di immobilismo e improvvisazione”. L’appello finale è chiaro: “Il 25 e 26 maggio abbiamo l’occasione di cambiare rotta. Genova merita di più".

Non tarda ad arrivare la risposta dell’assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, che respinge al mittente le accuse del centrosinistra, definendole “pretestuose” e accusando il PD di incoerenza. “Abbiamo portato a Genova numerosi eventi sportivi di caratura internazionale, e dalla sinistra abbiamo ricevuto solo ostruzionismo – dichiara Bianchi –. Quando si parlava di eventi velici, il loro cavallo di battaglia era che erano voluti solo perché al sindaco piace la vela. Ora, invece, l’America’s Cup diventa improvvisamente una grande occasione persa".

