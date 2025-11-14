Controlli, telecamere e passerella smontata: il punto sui lavori alla nuova Darsena
di Carlotta Nicoletti
Il piano di riqualificazione dell'area comprende numerosi aspetti, dal rinnovamento di strutture alla questione della sicurezza
Un punto sulla trasformazione della nuova Darsena tra controlli, telecamere e la rimozione della passerella. In collegamento dalla Darsena, Carlotta Nicoletti dialoga con Andrea Visentin, assessore al commercio, patrimonio ed eventi del Municipio Centro Est, con Roberto Nason, presidente dell’associazione Cembalo, e con Eugenio Massolo, presidente della Fondazione Accademia della Marina Mercantile, per capire a che punto è il piano di riqualificazione dell’area, che comprende numerosi aspetti, dal rinnovamento di strutture alla questione della sicurezza.
