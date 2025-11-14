Controlli, telecamere e passerella smontata: il punto sui lavori alla nuova Darsena

Un punto sulla trasformazione della nuova Darsena tra controlli, telecamere e la rimozione della passerella. In collegamento dalla Darsena, Carlotta Nicoletti dialoga con Andrea Visentin, assessore al commercio, patrimonio ed eventi del Municipio Centro Est, con Roberto Nason, presidente dell’associazione Cembalo, e con Eugenio Massolo, presidente della Fondazione Accademia della Marina Mercantile, per capire a che punto è il piano di riqualificazione dell’area, che comprende numerosi aspetti, dal rinnovamento di strutture alla questione della sicurezza.

