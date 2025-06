Consiglio regionale, respinta mozione Avs-M5S contro il riarmo

Respinta la mozione, presentata in Consiglio regionale da Selena Candia e Jan Casella (Avs) e Stefano Giordano (M5S) che contestava duramente il piano europeo “ReArm Europe/Readiness 2030”, approvato dal Consiglio Ue, che prevede 800 miliardi per il riarmo. I firmatari chiedono al governo italiano di opporsi e di spingere per un’Europa della pace, investendo su welfare e servizi.





Piano di riarmo – Il progetto “ReArm Europe”, inserito nel Libro bianco sulla difesa europea, prevede 800 miliardi di euro per rafforzare le capacità militari dell’Unione, con la possibilità per gli Stati membri di sforare i vincoli di bilancio per spese belliche. Una parte dei fondi (150 miliardi) sarà dedicata a investimenti comuni in armamenti, anche con il sostegno della Banca europea per gli investimenti.





Le critiche – I consiglieri regionali che hanno presentato la mozione denunciano una deriva militarista dell’Europa: “Un’accelerazione pericolosa – scrivono – che contrasta con i principi fondanti dell’Ue: pace, democrazia, stato di diritto”. Critiche anche alla sottrazione di fondi alla Coesione, con effetti negativi su aree svantaggiate, come molte regioni italiane.





I numeri – “L’Europa spende già più della Russia in armamenti”, si legge nel testo, che cita uno studio dell’Osservatorio Conti Pubblici: 730 miliardi contro i 461 di Mosca. I firmatari chiedono di dirottare le risorse verso scuola, sanità, ambiente e welfare, settori già colpiti da tagli.





Le richieste – Tra le proposte: il ripristino del trattato sugli euromissili, il rifiuto di nuovi aumenti della spesa militare e una maggiore integrazione europea su difesa e politica estera. “Non servono più armi, ma diplomazia e investimenti per la sicurezza sociale”, concludono. La mozione tuttavia é stata respinta.

