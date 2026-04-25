Consiglio regionale, 25 aprile tra memoria e divisioni: il dibattito resta aperto in Liguria

L’81° anniversario della Liberazione torna a essere occasione di riflessione oltre che di celebrazione. In Liguria, durante la seduta solenne del Consiglio regionale, il 25 aprile è stato ricordato come fondamento della democrazia, ma anche come tema ancora capace di dividere il dibattito politico.

Celebrazione – La ricorrenza, che segna la fine del nazifascismo e la nascita della Repubblica democratica, è stata accompagnata quest’anno da un momento simbolico inedito: per la prima volta, l’inno d’Italia è stato eseguito dalla Filarmonica Sestrese, introducendo un elemento di novità nella cerimonia istituzionale.

Unità – “Cerco di essere unificatore”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Stefano Baleari, sottolineando la necessità di superare contrapposizioni che rischiano di indebolire il significato condiviso della ricorrenza. “Bisogna guardare verso il futuro”, ha aggiunto, evidenziando come il confronto su fascismo e antifascismo venga talvolta percepito come distante dall’attualità.

Dibattito – Sul tema è intervenuto anche lo storico Giovanni Orsina, che ha spiegato le radici delle divisioni: “La Liberazione è la base della nostra convivenza, ma resta un elemento di divisione politica”. Secondo Orsina, il dualismo tra antifascismo e anticomunismo, sviluppatosi durante la Guerra fredda, ha contribuito a rendere complessa la storia politica italiana.

Memoria – Il rischio, secondo gli interventi, è quello di una progressiva perdita della memoria storica. Tuttavia, i valori democratici restano solidi nel Paese. “La democrazia liberale rimane una creatura estremamente solida”, ha osservato Orsina, ribadendo la necessità di difenderla soprattutto in un contesto globale sempre più complesso.

Prospettive – Il 25 aprile continua quindi a rappresentare un passaggio fondamentale della storia italiana, ma anche un terreno di confronto. L’obiettivo condiviso resta quello di preservarne il valore come momento di unità nazionale, evitando che si trasformi in uno scontro politico.

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