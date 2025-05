Confronto tra i candidati sindaco alla Sala Quadrivium, riflettori su Piciocchi e Salis

È in programma per questa sera alle ore 18, alla Sala Quadrivium di Genova, il confronto tra i candidati a sindaco in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, promosso dal Percorso Diocesano di Formazione Politica e coordinato da don Massimiliano Moretti.

Organizzazione – Tutti i candidati alla carica di primo cittadino sono stati invitati all’evento e riceveranno lo stesso spazio e le stesse modalità d’intervento: potranno rispondere a tre domande predefinite, inviate via mail nei giorni scorsi, con un tempo massimo di due minuti per ciascuna. Non sarà possibile intervenire durante le risposte.

Chiusura libera – Al termine del giro di domande, ogni candidato disporrà di un ulteriore minuto per presentare in modo sintetico e libero la propria idea di città, senza vincoli di argomento o format.

Presenze istituzionali – All’incontro parteciperanno anche Padre Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, e rappresentanti delle autorità civili e istituzionali locali, a conferma della rilevanza attribuita all’iniziativa nel contesto del dibattito democratico cittadino.

Don Moretti – «La Chiesa genovese – ha dichiarato don Massimiliano Moretti – da diversi anni promuove questi eventi, che hanno sempre un buon riscontro. Per questo speriamo partecipino tanti cittadini, per ascoltare e conoscere meglio i candidati in vista del voto».

Sfida diretta – Quello di oggi sarà il secondo confronto pubblico e frontale tra Pietro Piciocchi e Silvia Salis, dopo il precedente che si è svolto sabato scorso alla Sala Cap, nel contesto dell’incontro organizzato dall’associazione Genova Inclusiva.

