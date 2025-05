Confermata l'anticipazione di Telenord: l'8 maggio Giuseppe Conte a Genova con Roberto Scarpinato

Confermata l'anticipazione di Telenord (leggi qui): il prossimo 8 maggio alle ore 10,30, il Movimento 5 Stelle terrà un importante evento elettorale presso il Centro di Aggregazione Polivalente (CAP) di via Albertazzi a Genova. L'incontro vedrà la partecipazione di due figure di spicco del Movimento: il senatore Roberto Scarpinato, ex magistrato e noto per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata, e il presidente del M5S Giuseppe Conte, già presidente del Consiglio dei ministri. Al convegno anche la candidata sindaca del centrosinistra di Genova, Silvia Salis

L’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi in vista delle prossime consultazioni elettorali e rappresenta un'occasione per cittadini, attivisti e simpatizzanti di confrontarsi direttamente con i vertici del Movimento su temi centrali come la giustizia sociale, la legalità, la transizione ecologica e i diritti dei lavoratori. Interverranno i dirigenti locali del Movimento e i candidati pentastellati alle Comunali e alle Municipali, a partire dall'ex europarlamentare Tiziana Beghin e dai candidati presidenti di municipio .

Durante l’incontro verranno presentate le proposte politiche del M5S per la Liguria e per il Paese, con un focus particolare sulle priorità del territorio genovese. Non mancheranno momenti di dialogo con il pubblico e interventi da parte di rappresentanti locali

Il programma:

Saluti istituzionali

Silvia Salis, candidata sindaca di Genova 2025

Roberto Traversi, deputato M5S e segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera

Luca Pirondini, senatore M5S

Tiziana Beghin, capolista M5S Comunali di Genova 2025 e già capodelegazione M5S a Bruxelles

Costituzione e democrazia sotto assedio: il disegno politico del Governo

Luca De Carolis, giornalista de “Il Fatto Quotidiano” intervista il senatore M5S Roberto Scarpinato.

Verrà proposta un’analisi approfondita dell’azione politica dell’attuale governo che punta a stravolgere l’impianto costituzionale della Repubblica italiana, con finestra su: erosione dei principi fondanti della Costituzione; accentramento del potere e indebolimento dei contrappesi democratici; tentativi di svuotare l’autonomia della magistratura; e derive autoritarie e riduzione degli spazi di partecipazione democratica.

Criminalità organizzata, informazione e istituzioni: lo Stato arretra?

Interventi e domande al senatore M5S Roberto Scarpinato

Con Andrea Macario, referente regionale di Libera Liguria e Massimo Bisca, presidente di ANPI Genova

Focus su: infiltrazioni mafiose nelle istituzioni e nei territori; progressivo smantellamento dei presìdi antimafia; assenza di una strategia organica contro la criminalità organizzata; attacco alla libertà d’informazione (es. divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari, anche per estratto); rischio di normalizzazione della presenza mafiosa nei contesti politici ed economici; e le possibili risposte politiche, sociali e culturali.

Intervento di Giuseppe Conte

Il presidente del Movimento 5 Stelle prenderà la parola per trarre le conclusioni politiche dell’incontro e rilanciare l’impegno del M5S per la difesa dello Stato di diritto e della legalità democratica.

