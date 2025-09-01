Conferenza Città Metropolitane a Genova, la sindaca Salis invita il Ministro Piantedosi: al centro il tema dei minori non accompagnati

La sindaca di Genova Silvia Salis ha invitato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Genova a un tavolo con i sindaci dei Comuni italiani il 17 settembre, quando il capoluogo della Liguria ospiterà la Conferenza delle Città metropolitane, in presenza dei sindaci delle maggiori città italiane. Il tema al centro dell'incontro sarà la gestione dei minori stranieri non accompagnati

La sindaca lo ha annunciato questa mattina a margine di una conferenza stampa di presentazione del rapporto sulla tratta e sulla prostituzione di strada realizzata da Anci Liguria. "Abbiamo deciso di invitare i sindaci delle città metropolitane a Genova 17 settembre - dice Salis - e voglio chiedere la convocazione di un tavolo sui minori stranieri non accompagnati in quella sede, noi ci troviamo ad avere a che fare con un tema di sicurezza, tema che è frutto di decisioni del governo centrale che noi dobbiamo gestire. Per questo è importante quel tavolo, al quale spero possa partecipare il ministro Piantedosi, pur comprendendo che potrebbe avere un'agenda molto fitta. Spero che il ministro riesca a essere con noi, sarà un momento importante per la nostra città".

Aggiunge la sindaca: "Su questo tema siamo lasciati un po' soli, sia a livello organizzativo sia a livello economico. Stiamo ancora attendendo 7 milioni e per gli anni 2023 e 2024 e che iniziano a pesare sul bilancio".

E sulla gestione dei minori stranieri: "è una responsabilità del sindaco e nessuno dei sindaci italiani vuole delegare questa responsabilità ma chiediamo di essere sostenuti".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.