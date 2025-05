Confcommercio accende i riflettori sulla sicurezza: imprese preoccupate da furti, racket e degrado urbano

Confcommercio ha ospitato a Genova la 12ª edizione della giornata “Legalità, ci piace!”, appuntamento nazionale dedicato alla sicurezza economica e urbana. Oltre all’indagine aggiornata sui fenomeni criminali che colpiscono le imprese italiane, l’incontro ha dato voce agli imprenditori e avviato un confronto con Prefettura, Questura e amministratori locali.

Criminalità diffusa – Secondo i dati raccolti a livello nazionale dall’Ufficio Studi Confcommercio, il 30% delle imprese del terziario di mercato percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2024, in aumento di 11,1 punti rispetto al 2023. Le principali preoccupazioni riguardano i furti (28%, +4,5 punti), seguiti da atti vandalici e spaccate (25,4%, +4,3) e da rapine (25,3%, +6,4). Cala invece la percezione legata all’usura, al 20,6% (-3,8 rispetto al 2023).

Furti e danni – Il 31,3% degli imprenditori teme che la propria impresa possa essere esposta a furti, rapine, aggressioni o danneggiamenti. In particolare, i furti sono il crimine più temuto in assoluto, indicato dal 33,2% degli intervistati, anche per le ripercussioni sulla sicurezza personale e dei collaboratori.

Giovani e degrado – Il 21,3% degli imprenditori italiani ha segnalato episodi criminali legati alla presenza di baby gang nella zona in cui opera, e il 48% di questi si dice preoccupato per la propria attività. Al fenomeno della cosiddetta “mala movida” sono associati soprattutto atti vandalici (45,8%) e situazioni di degrado urbano (49,5%). Il 30% degli intervistati lo percepisce come una minaccia concreta.

Racket e intimidazioni – Il 27,7% degli imprenditori dichiara di essere venuto a conoscenza diretta di casi di usura o estorsione nel proprio territorio. Il 25,8% si dice personalmente preoccupato per il rischio di esposizione a questi fenomeni. In caso di episodi gravi, il 63,1% degli intervistati afferma che sarebbe pronto a sporgere denuncia, il 50,5% si rivolgerebbe a un’associazione di categoria o a un’organizzazione antiusura, mentre il 22,1% ammette che non saprebbe come comportarsi.

Mercato alterato – Contraffazione e abusivismo restano un problema per il 60,1% delle imprese italiane del terziario, che denunciano effetti diretti sulla concorrenza (50,1%) e sui ricavi (23,1%). Si tratta di pratiche che minano la sostenibilità economica delle attività commerciali regolari e alimentano circuiti sommersi.

Difese attivate – L’82,9% delle imprese ha scelto di investire in misure di sicurezza: il 64,3% ha installato telecamere di videosorveglianza, il 53,4% allarmi antifurto e il 5% ha avviato percorsi formativi interni. Il trend evidenzia una crescente attenzione alla prevenzione, anche se il peso di questi investimenti resta elevato per molte micro e piccole imprese.

Dialogo istituzionale – “I fenomeni illegali alterano la concorrenza, riducono gli investimenti e compromettono il tessuto sociale”, ha dichiarato Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova. “Grazie alla sensibilità dimostrata da Prefetto, Questore e Forze dell’Ordine, abbiamo attivato un tavolo di confronto efficace che ha già prodotto interventi mirati. Vogliamo intensificare questa collaborazione”.

Presidi di legalità – “Confcommercio, con oltre 100 sindacati di categoria e 60 CIV attivi sul territorio – ha spiegato Marina Porotto, coordinatrice per la sicurezza – dispone di una rete capillare capace di cogliere con tempestività i segnali di disagio. I negozi e le piccole attività sono veri presìdi di legalità: dove ci sono vetrine accese e saracinesche alzate, c’è più sicurezza e meno degrado”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.