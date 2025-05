Conclave, altra fumata nera: a vuoto anche seconda e terza votazione per eleggere il Papa. Cardinale Re: "Potrebbe essere stasera"

Anche nella seconda giornata di Conclave, le votazioni del mattino non hanno portato a una decisione: entrambe si sono concluse senza esito. Dopo la fumata nera apparsa alle 21:01 della sera precedente, anche oggi, alle 11:50, il fumo nero ha nuovamente segnalato l’assenza di un accordo tra i cardinali. I 133 porporati si sono riuniti a partire dalle 8 per il secondo giorno di votazioni, che prevedono quattro scrutini complessivi: due al mattino e due al pomeriggio, con la fumata visibile soltanto al termine del secondo e del quarto scrutinio, se non viene eletto il Papa.





A Pompei, il cardinale decano Giovanni Battista Re si è espresso in maniera eloquente: "Auspico che questa sera tornando a Roma trovi già la fumata bianca. Sono particolarmente lieto di essere qui all'inizio del Conclave perché lo Spirito Santo abbia a soffiare forte e sia così eletto il Papa di cui ha bisogno la Chiesa di oggi e il mondo di oggi". Il cardinale decano sottolinea che il nuovo Papa "prima di tutto dovrà cercare di rafforzare la fede in Dio in questo nostro mondo caratterizzato dal progresso tecnologico ma sotto l'aspetto spirituale abbiamo notato un po’ un “dimenticare Dio”." Quindi “c'è un bisogno di un risveglio”.





La giornata di ieri si era chiusa con una fumata nera arrivata in ritardo rispetto alle attese, dopo che nessun candidato aveva raggiunto la soglia degli 89 voti necessaria per l’elezione. Questa mattina, intorno alle 9:30, i cardinali sono tornati nella Cappella Sistina per proseguire con gli scrutini, che si svolgono al ritmo di quattro al giorno. La prossima fumata è attesa poco dopo le 19, al termine delle votazioni pomeridiane. Qualora l’elezione avvenisse al primo scrutinio del pomeriggio, il fumo bianco potrebbe vedersi già intorno alle 17:30.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.