Comune di Genova, 63mila euro in più per completare gli sfalci nelle strade e nelle creuze

Il Comune di Genova ha stanziato 63.000 euro aggiuntivi per consentire ai nove Municipi di concludere gli interventi di sfalcio nelle strade e nelle creuze, completando così il piano di manutenzione previsto per il 2025.

«Si tratta di risorse aggiuntive, suddivise a seconda delle esigenze dei Municipi, per supportarli nella conclusione del piano sfalci il cui plafond, in molti casi, era stato esaurito già nella primavera», ha spiegato Massimo Ferrante, assessore comunale alle Manutenzioni.

Il nuovo stanziamento tiene conto dei residui di bilancio e delle mutate condizioni climatiche, con temperature ancora elevate che stanno prolungando la stagione vegetativa e, di conseguenza, la necessità di ulteriori interventi di taglio dell’erba.

«Abbiamo trovato Municipi con il plafond ordinario totalmente esaurito, a fronte però di un mancato completamento degli sfalci – ha aggiunto Ferrante –. Questa piccola manovra finanziaria ribadisce la nostra attenzione alle piccole manutenzioni nei quartieri e ci permetterà di chiudere l’appalto triennale, accompagnando i Municipi verso un nuovo piano di ripartizione per il 2026 basato su criteri oggettivi e condivisi».

La somma sarà ripartita dopo una ricognizione dettagliata sullo stato degli interventi e delle risorse residue, così da garantire uniformità e tempestività negli ultimi lavori di sfalcio della stagione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.