Comunali Genova, Orlando (pd): “Il mio ruolo è superare le difficoltà, non scegliere il candidato”

Il consigliere regionale dem Andrea Orlando ribadisce il suo impegno nel facilitare l’unità della coalizione, escludendo una sua candidatura diretta. Andrea Orlando ha chiarito che il suo compito principale è aiutare la coalizione a superare le difficoltà, non scegliere personalmente il candidato. Ha espresso la volontà di offrire il proprio supporto quando necessario, sottolineando l’importanza di raggiungere una sintesi condivisa.

Verifiche fisiologiche – Orlando ha osservato che le attuali verifiche all’interno della coalizione sono normali e, con il tempo, si sono risolte. Ritiene che ora sia il momento opportuno per tirare le somme e procedere verso una decisione condivisa. “Io non mi candido a svolgere nessun ruolo se non quello che mi viene assegnato”. Questo sottolinea la sua intenzione di non cercare posizioni specifiche, ma di contribuire secondo le necessità della coalizione.

Unità della coalizione – Orlando ha espresso fiducia nell’unità della coalizione, definendola “il punto di partenza e la condizione sine qua non”. Pur riconoscendo che non tutto è scontato, Orlando ritiene che le condizioni attuali siano migliori rispetto a quelle affrontate durante la formazione della coalizione per le elezioni regionali e che ci sia più tempo disponibile per elaborare e comunicare efficacemente la proposta politica ai cittadini genovesi, sottolineando l’importanza di concentrarsi non solo sui candidati, ma anche sui contenuti programmatici. Orlando ha ricordato che alcuni punti del programma sono già stati delineati mesi fa e che questo rappresenta un vantaggio, a meno che non emergano contestazioni radicali da parte delle forze che intendono aderire.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.