Comunali Genova, il centrodestra presenta le proposte in formato 'Orgoglio Donna'

Più donne che uomini in lista, tre proposte concrete che arrivano da chi vive e conosce le esigenze delle genovesi di ogni età, con baby sitter di condominio, appartamenti riservati alle poliziotte negli studentati e il progetto “accompagnami a casa”. La Lista Bucci – Orgoglio Genova – Noi Moderati conferma con i fatti la fiducia riposta nelle donne e la volontà di ascoltare la loro voce.

Nel corso dell'evento “Orgoglio Donna”, organizzato questa mattina alle 12.30 presso il dehor del locale “La Sprizzetta” in piazza Caricamento, sono state presentate le candidate al consiglio comunale, in totale 21 sui 40 posti a disposizione: non servono le “quote rosa”.

Ad accogliere le candidate è stato il presidente della Regione Marco Bucci, alla cui politica amministrativa e al suo buon governo messo in campo in otto anni insieme a Pietro Piciocchi è ispirata Orgoglio Genova, proprio a pieno sostegno del nuovo candidato sindaco. “Abbiamo sempre dimostrato di avere grande fiducia nella capacità delle donne. In Comune come in Regione ho sempre trovato conferme della straordinaria capacità di donne che, a ogni livello, contribuiscono all'ottimo funzionamento dell'ente. Sono orgoglioso che del mio modo di vedere l'impegno in politica sia stato colto soprattutto l'aspetto che ritengo fondamentale e che è rappresentato da questa lista composta da donne che si sono affermate nella loro vita e che hanno scelto di mettersi al servizio dei cittadini. Sento sempre parlare di donne, troppe volte le sento solo al centro degli slogan. Noi le abbiamo messe al centro della nostra politica e la conferma è proprio lo spazio che oggi diamo alle loro proposte, che diventano la base programmatica della nostra liste e della nostra coalizione”, ha commentato Marco Bucci.

Le proposte elaborate dalla lista sono state poi presentate da alcune candidate.

Baby sitter di condominio

La prima proposta la spiega Stefania Cosso, assessore del Municipio Centro Est con deleghe a coesione sociale, cittadinanza attiva, patrimonio, promozione turismo, rapporti con le imprese a fini sociali, culturale e turistico, scuole, politiche per infanzia e adolescenza, iniziative per i giovani, sport e tempo libero, servizi alla persona. Tra pochi giorni diventerà mamma, ha saputo conciliare attività lavorativa, impegno istituzionale e ruolo in famiglia, ma per tutte le donne genovesi propone la “Baby sitter di condominio”: “Dare un supporto importante alle donne che non intendono scegliere tra la possibilità di avere figli e il lavoro è la migliore forma di rispetto che si può garantire a una donna – entra nel dettaglio -. Sull’esempio della badante condominiale, un servizio che ha preso piede in diverse nostre città, proponiamo la figura della baby sitter condominiale (o di prossimità) che, abbattendo i costi, possa garantire a tante famiglie che vivono a breve distanza, la possibilità di affidare i propri figli a figure specializzate e garantite. Il Comune può farsi garante della serietà delle figure professionali coinvolte e contribuire con uno specifico bonus allo sforzo delle famiglie in maggiore difficoltà economica. Una sorta di asilo a domicilio che rappresenta una novità nell’offerta di welfare per le donne”.

Una poliziotta in ogni studentato

Imprenditrice nel settore della formazione, a sua volta mamma, è anche Alessia Moratti, candidata al consiglio comunale. “Il programma di Pietro Piciocchi prevede la realizzazione di nuovi studentati attraverso il recupero degli immobili esistenti - sottolinea Alessia Moratti -. La proposta è quella di riservare, all’interno di ogni stabile, un appartamento a giovani donne delle forze dell’ordine che avranno come prima destinazione Genova. L'idea risponde a una sentita richiesta delle forze dell’ordine: agenti e militari, in particolare a inizio carriera, assegnati fuori sede, hanno spesso difficoltà a trovare un alloggio, specie visti i prezzi alti. La presenza di una giovane donna in mezzo agli studenti, una vicina di casa che ogni giorno fa parte della stessa comunità, agevola l’avvio di un rapporto di confidenza che, specie per le ragazze vittime, è sempre il primo ostacolo da superare. Contemporaneamente una donna “poliziotta” può anche fungere da deterrente a qualsiasi situazione spiacevole all’interno dello studentato”.

“Accompagnami a casa”

Cristina Lodi è considerata dalla rivista americana Forbes tra le 100 donne leader in Italia. Ha scelto Orgoglio Genova per mettere la sua esperienza al servizio della città. Donna di successo, fondatrice e socia di un'agenzia di consulenza strategica specializzata nel management di atleti e celebrità. La proposta che presenta rivolta alle donne, specie alle ragazze più giovani, punta alla sicurezza: “Chiediamo l'istituzione di un numero telefonico dedicato cui risponde un operatore della polizia locale in orario serale/notturno (22.00 – 2.00) - riassume lo spunto programmatico -. Le donne che devono rientrare a casa da sole, che temono di dover fare un percorso a rischio, possono chiamare e restare in linea con l’operatore fino all’arrivo nel portone di casa, restando così in contatto costante con chi, in caso di pericolo, può immediatamente disporre l’intervento di una pattuglia.

Una squadra molto affiatata che conta su donne impegnate in diversi settori, che interpretano diverse esigenze e rappresentano ogni fascia sociale e di età. Capitanate da Ilaria Cavo, donna di successo sul lavoro e in politica. Giornalista di fama, già assessore regionale alla Cultura, alla Formazione, alle Politiche Sociali e allo Sport, oggi deputata di Noi Moderati, è la capolista. “Per noi la donna è al centro, e le proposte di oggi, elaborate tutte insieme, ne sono una conferma. Mi pare che invece il tema delle donne continui a essere il mistero buffo di Silvia Salis. Non solo non aveva nominato la parola donna neanche una volta durante la sua presentazione al Porto Antico ma, in un programma oggi accennato non le cita tra le priorità. Quando ne parla, ancora una volta copia le nostre proposte, comprese quelle già messe in atto come la gratuità degli asili nido. Noi intanto andiamo avanti con le nostre proposte: baby sitter di condominio, alloggio per le agenti negli studentati, la linea telefonica mirata sono proposte in cui crediamo, di buonsenso, destinate a fasce diverse della popolazione, che si aggiungono a quelle iniziali: sostegno alla conciliazione vita-lavoro con bonus nido, baby sitter, badanti, sostegno alla maternità. Noi crediamo che le donne debbano essere libere di scegliere, che non siano costrette a mettere in contrapposizione lavoro e famiglia per un fattore economico”.

L'evento è stato chiuso dal candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi: “Ringrazio Orgoglio Genova e posso dire che l'orgoglio è mio nel vedere queste donne di grande spessore, decise a spendersi in prima persona per Genova. La loro passione è coinvolgente e mi dà ancora più forza e senso di responsabilità nel garantire alla città un futuro sempre più attento alle richieste dei cittadini, in particolare delle donne. Le proposte che ho ascoltato sono molto concrete, serie e sono felice di accoglierle per arricchire un programma che avrà sempre spazio per le idee migliori”

