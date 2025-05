Comunali Genova, ecco la lista del Pd al fianco di Salis: età media sotto i 40 anni

Ci sono anche i 'big' nazionali del PD alla presentazione delle liste e dei candidati dem alle prossime elezioni comunali a Genova, a sostegno della candidata del centrosinistra Silvia Salis. A Palazzo Rosso, al fianco di Salis ci sono i consiglieri regionali Andrea Orlando e Simone D'Angelo, e la deputata Debora Serracchiani

"Sono molto orgogliosa di vedere che l'età media della lista del Partito Democratico alle elezioni comunali a Genova è sotto i 40 anni, dà un grande senso di rinnovamento, dà un grande senso di un nuovo progetto che sta partendo, di una nuova classe dirigente che si sta impegnando per la città" - evidenzia Salis a margine dell'incontro - "Credo che sia un modo per guardare al presente e al futuro, per mettere in gioco una nuova classe dirigente, credo che sia quello di cui ha bisogno la politica della città"

"Assessori? - conclude Salis - Chiaramente se verranno rispettate le previsioni che li danno tra il 25 e il 30%, sicuramente questo si tradurrà in una presenza in Giunta relativa al peso che hanno avuto come credo sia abbastanza normale in tutte le elezioni"

I candidati della lista sono 40: capogruppo è Davide Patrone, già capogruppo dem in consiglio comunale

