Comunali, Alessandro Rosson annuncia la candidatura: "Per una Genova di nuovo Superba"

Dopo la discesa in campo alle ultime elezioni regionali in Liguria, l'avvocato Alessandro Rosson ci riprova annunciando la propria candidatura a sindaco di Genova alle prossime elezioni comunali, in programma questa primavera.

Scelta - La decisione è stata presa all'unanimità dal coordinamento regionale ligure del Movimento Indipendenza, riunito venerdì scorso a Genova: "Dopo l'ipocrita passeggiata di Piciocchi e Salis a favore dell'Ucraina quando i loro capi Schlein e Meloni la svendevano agli interessi USA (500 miliardi di terre rare) la candidatura di Rosson avrà lo scopo di mettere in pista un progetto serio e chiaro, dove sicurezza, sanità, scuola e lavoro saranno al primo posto. Serve una voce VERA che parli ai genovesi in maniera ONESTA e costruisca una nuova casa per tutti quei cittadini che non si riconoscono più in questo centro democristiano che governa la città di Genova e che non voteranno mai questa sinistra radical chic."

Dichiara Rosson: "Voglio Genova Superba di nuovo"

