Comunali a Genova, per il centrosinistra spunta l'ipotesi Annamaria Furlan

Nelle ore febbrili che si susseguono nell'attesa che il centrosinistra trovi un candidato sindaco per le elezioni comunali di Genova succede letteralmente di tutto, anche che un grande nome possa comparire all'improvviso sui tavoli della coalizione. È il caso di Annamaria Furlan, ex segretaria regionale e nazionale della Cisl, oggi senatrice col Partito Democratico. E sarebbe proprio l'ala riformista dei dem - che questa mattina si è riunita - a spingere per questa soluzione, seppur la prima scelta resterebbe quella di Federico Romeo. Non c'è quindi nessuna divisione all'interno della minoranza del Pd, si tratta di una proposta alternativa in caso di bocciatura definitiva del neo consigiere regionale.

Storia - Furlan è nata a Genova nel 1958. Nel capoluogo ligure ha mosso i suoi primi passi nel mondo dei sindacati. Nel 1980 entra nella Cisl e con una costante scalata diventa segretaria generale della Cisl ligure nel 2000 e poi di quella nazionale nel 2014, carica ricoperta fino alle sue dimissioni nel 2021. Nel 2022 entra in Senato tra le fila del Pd.

Guardare in alto - All'interno del partito è sempre più chiaro che per superare l'impasse serve un nome di alto profilo. Gli ex ministri Roberta Pinotti e Andrea Orlando continuano a restare in auge ma se la prima ha già declinato l'offerta, pur avendo ricevuto un forte sostegno da parte degli iscritti, di Orlando qualcuno all'interno del Pd sottolinea come " le elezioni a Genova le abbia già vinte". Gli oltre 18mila voti di vantaggio su Marco Bucci delle ultime regionali sono un bottino che il centrosinistra potrebbe già aver parzialmente dilapidato ma chissà che la persona giusta per recuperare quei voti non sia proprio l'ex ministro.

