Commissioni Parlamentari, Cavo (Nm) confermata vicepresidente alle Attività Produttive, Pirondini (M5s) vicepresidente alla Cultura

Una conferma e una novità: la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo e il senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini sono stati eletti rispettivamente vicepresidente della X Commissione della Camera dei Deputati (Attività produttive, Made in Italy, Energia, Ricerca e Turismo) e alla VII Commissione del Senato (Cultura e Patrimonio culturale, Istruzione pubblica, Ricerca scientifica, Spettacolo e Sport).

Ilaria Cavo riconfermata - Per Ilaria Cavo si tratta di una riconferma: l'ex assessora regionale infatti aveva già ottenuto la vicepresidenza all'inizio del mandato. “Sono onorata di essere stata confermata vicepresidente della X Commissione della Camera dei Deputati (Attività produttive, Made in Italy, Energia, Ricerca e Turismo) - dichiara -. Nel complimentarmi per l'analoga riconferma del presidente Alberto Gusmeroli, ringrazio i colleghi della maggioranza per la fiducia accordatami, che conferma l'apprezzamento del lavoro svolto insieme, nella prima parte della legislatura, sui temi più cruciali per il nostro Paese: l'energia, con i provvedimenti per contrastare il caro bollette, il disegno di legge sul Made in Italy, la sfida dell'intelligenza artificiale, che ci ha portato a un importante ciclo di audizioni, la regolamentazione dell'economia dello spazio, il dossier sull'automotive fino alla prossima imminente sfida della legge sul nucleare, che mi vede firmataria della pdl depositata dal gruppo di Noi Moderati e convinta relatrice del disegno delega del governo non appena sarà calendarizzato. Di fronte alla responsabilità che mi è stata rinnovata ribadisco tutto il mio impegno nella consapevolezza che abbiamo davanti un percorso intenso, che seguirà le grandi trasformazioni in atto. Continuerò a favorire l'ascolto di tutte le categorie produttive, il mondo dell’impresa, del commercio, dell'artigianato, con grande attenzione alle istanze che arrivano dalla mia Liguria, come già accaduto sul caso Piaggio Aerospace e nella consapevolezza di altre sfide importanti che ci attendono, dal caso Ilva all'opportunità dell’Agenzia per la sicurezza sul nucleare. L'augurio di buon lavoro va anche a Luca Squeri (segretario per la maggioranza), a Vinicio Peluffo e a Francesca Ghirra (rispettivamente vicepresidente e segretario per la minoranza). Dovremo continuare a dare ascolto e risposte efficaci al motore produttivo e a quello della ricerca per sostenere e favorire ancora la crescita del nostro Paese".

Luca Pirondini - “L’elezione alla vicepresidenza della VII Commissione permanente del Senato è per me un onore e un nuovo punto di partenza - commenta il capogruppo M5S alla Commissione Cultura, Luca Pirondini -. Oggi inizia un nuovo percorso che onorerò nell’interesse dei cittadini impegnandomi per le importantissime deleghe che saremo chiamati a tutelare”.

