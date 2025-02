Commercio, Marco Bucci replica a Silvia Salis: "E' scorretta e dice falsità"

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Marco Bucci risponde alle critiche di Silvia Salis sui nuovi supermercati a Genova

2️⃣ Il presidente della Regione parla di "falsità" e difende l'operato del Comune

3️⃣ La polemica si inserisce nel contesto della campagna elettorale

La notizia nel dettaglio

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci risponde alle dichiarazioni della candidata del centrosinistra Silvia Salis, che aveva criticato l’amministrazione comunale per la gestione degli spazi commerciali a Genova. Durante un presidio a Sestri Ponente contro la chiusura dello storico negozio Giglio Bagnara, Salis aveva puntato il dito contro il Comune, accusandolo di favorire l’apertura di grandi centri commerciali a scapito del commercio locale.

Dichiarazioni di Bucci – "Non ho parole. D’altra parte, non avendo argomenti, non possono dire altro. Non sanno quali sono i soldi pubblici e privati, non conoscono le leggi e non sanno leggere i numeri", ha dichiarato Bucci, replicando alle affermazioni della candidata del centrosinistra.

Accuse di falsità – Il presidente della Regione ha definito le dichiarazioni di Salis "scorrette nei confronti dei cittadini genovesi", accusando l’opposizione di diffondere informazioni non veritiere. "Tanto poi qualcuno dovrà dimostrare che non è vero", ha aggiunto, riferendosi in particolare alla gestione degli spazi pubblici e commerciali.

Altri temi di polemica – Bucci ha ampliato il discorso citando altre dichiarazioni della candidata, come la presunta mancanza di scuole in Val Polcevera e l’impossibilità di realizzare un tram in Val Bisagno. "Sono affermazioni che non stanno né in cielo né in terra", ha concluso, criticando il livello del dibattito elettorale.

