Colle di Tenda, riaperto il tunnel chiuso da 5 anni. Salvini: "Giorno di ringraziamento". Rixi: "Momento di unione". Bucci: "Evento epocale"

Oggi, a quasi cinque anni dalla chiusura dovuta alla tempesta Alex, riapre il traforo del Colle di Tenda, storico collegamento tra Piemonte e Costa Azzurra. Telenord ha trasmesso in diretta l’evento. La cerimonia si è aperta con l'esecuzione degli inni nazionali italiano e francese da parte della banda degli Alpini e si è chiusa con la benedizione religiosa e il taglio del nastro.

Le autorità - Prima del taglio del nastro, ha parlato il ministro Matteo Salvini: "Quella di oggi è una giornata non solo di festa, ma soprattutto di ringraziamento. Ringraziamento alle comunità alpine, ai 'gilet gialli e arancioni', alle maestranze che sono state protagoniste di questo autentico rinascimento infrastrutturale. Santa Barbara, patrona dei lavoratori, ha vegliato su di noi. Italia e Francia, lo sappiamo, spesso si confrontano sul piano sportivo, culturale e culinario — e in molti casi vinciamo noi. Anche oggi, simbolicamente, le prime auto partono da Limone e arrivano in Francia. È un segnale. Qui con noi ci sono alpini, protezione civile, vigili del fuoco, volontari, uomini e donne in divisa. A tutti va il mio più sentito ringraziamento. Ringrazio anche chi lavora ogni giorno per l’avanzamento dei lavori della Torino-Lione. I dossier non ci mancano, ma ci sentiamo spesso con i colleghi francesi: l’alleanza sui fatti c’è, è concreta. Un ringraziamento speciale va alle popolazioni del territorio, per la loro pazienza e tenacia. Imprese, artigiani, commercianti hanno investito con coraggio e ora sperano, giustamente, nella ripresa. Dopo mesi e anni di fatica e sofferenza, la buona politica riesce finalmente a portare a casa dei risultati. Questo traguardo è solo una tappa: ci attendono nuove sfide, ma anche nuove opportunità di lavoro e prosperità per tutti".



Tra i primi a rilasciare dichiarazioni a Telenord, il viceministro Edoardo Rixi: "Aver investito su quest’opera è importante. Domani a mezzogiorno semaforo verde: ho chiesto ad Anas di fornire orari precisi. Nella prima fase abbiamo avvisato le prefetture affinché predisponessero presidi per gestire i nuovi flussi di traffico. Abbiamo affrontato diverse vicissitudini, ma con caparbietà e coraggio siamo arrivati in fondo. È una bella giornata, un momento di unione e non di divisione. Questa non è solo un’opera che unisce due valli, ma due nazioni – tre, includendo anche il Principato di Monaco. Un segnale importante di condivisione per territori a lungo penalizzati dalle chiusure."

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci: "Oggi è una giornata epocale. I cittadini sono la dimostrazione concreta di ciò che è stato fatto. Voglio ringraziare tutti: ognuno può lasciare il proprio nome e dire con orgoglio 'questo l’ho fatto io'. Il tunnel che inauguriamo è stato il più lungo delle Alpi dedicato al traffico automobilistico. Un’opera decisiva, perché collega tre aree che condividono storia, cultura e un modo di vivere comune. Per secoli, la Via del Sale ha rappresentato un legame fondamentale tra questi territori. Oggi, con questo collegamento moderno, rinnoviamo quel legame e guardiamo al futuro."

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: "È un’opera importante per questa zona e per tutto il Piemonte. Siamo pronti a gestire un doppio senso di circolazione, compatibilmente con la sicurezza. Entro l’estate è prevista l’apertura della seconda canna del Frejus, e sul Monte Bianco si deve lavorare per la seconda canna. Anche la linea ferroviaria per Lione-Parigi va potenziata. Dobbiamo trarre forza da queste soddisfazioni per andare avanti. Noi abbiamo sempre sostenuto i territori messi in difficoltà dalle chiusure."

Il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana: "Un’opera strategica che unisce due Paesi, tra le più importanti del territorio: 3.300 metri di tunnel, con ingenti fondi stanziati. I lavori non si sono mai fermati. Comprendo le attese, ma dovevamo lavorare con attenzione e responsabilità. Oggi siamo qui per celebrare un evento importante e positivo: due Stati uniti per un’infrastruttura strategica, che rafforzerà lo scambio turistico e commerciale."

L'assessore regionale ligure ai Trasporti Marco Scajola: "Che fatica, sono passati molti anni. Stamattina abbiamo avuto una riunione con i francesi e la Regione Piemonte: abbiamo chiesto certezze per commercianti e turisti, ribadendo la necessità di accelerare. Dopo tanti anni di attesa, si compie finalmente un passo avanti. Sarà necessario un ulteriore finanziamento ministeriale e la disponibilità della Francia a lavorare insieme. Le infrastrutture devono correre. Per ora l'orario sarà 6-20, ma volevamo 6-22: si lavorerà per garantire orari i più ampi possibile."

L'assessore regionale ligure al Turismo Luca Lombardi: "Un’opera assolutamente necessaria per collegare Piemonte e Liguria, un bacino fondamentale negli anni sia per il turismo sia per il commercio. Un legame storico, dimostrato dalla Via del Sale, che oggi trova nuova continuità. Si tratta di un cambiamento epocale: 50 chilometri in meno per raggiungere Ventimiglia, senza dover più passare da Savona. Limone Piemonte torna così ad essere più accessibile. Anche sul versante francese i rapporti commerciali con l’Italia potranno riprendere al meglio"

Claudio Andrea Gemme, ad Anas: "Sono stati anni difficili, segnati da numerose vicissitudini. Anas ha dovuto gestire una notevole complessità, con continue interferenze. Noi abbiamo fortemente voluto questo risultato. La nuova canna sarà completata successivamente con la messa in sicurezza della canna storica. È fondamentale mantenere alta l’attenzione sulle imprese coinvolte: non stiamo realizzando solo un tunnel, ma una vera e propria macchina, dotata di sistemi di videosorveglianza, antincendio, ventilazione e connettività 5G. Questa macchina funzionerà perfettamente. Intanto proseguono i lavori sul Frejus, ma completare i tornanti sul lato francese sarà un’opera di grande rilievo."

Collegamenti transfrontalieri – Il traforo del Colle di Tenda, lungo 3.182 metri e attivo dal 1882, connette la Valle Vermenagna in Piemonte con la Valle Roya in Francia. Inserito nel tracciato europeo E74, ha un ruolo strategico per i trasporti commerciali, turistici e locali. Dopo i danni causati nel 2020 dalla tempesta Alex, la chiusura ha interrotto un flusso vitale, costringendo a deviazioni lunghe e complesse.

Intervento strutturale – Il progetto “Tenda-bis” ha previsto la realizzazione di una nuova galleria moderna e l’ammodernamento della galleria storica. L’investimento complessivo è salito da 255 a oltre 320 milioni di euro, tra imprevisti geologici e ostacoli amministrativi. Da domani, la nuova canna sarà percorribile a senso unico alternato regolato da semaforo, in attesa di accordi operativi per il doppio senso in fasce orarie prestabilite.

Cerimonia di inaugurazione – Il taglio del nastro ha visto presenti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il segretario di Stato francese ai Trasporti Philippe Tabarot, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme. L’intero evento è stato trasmesso in diretta da Telenord.

Ripresa del territorio – La riapertura del tunnel rappresenta un passaggio molto importante per il rilancio economico delle valli Roya e Vermenagna, penalizzate negli ultimi anni dall’isolamento. L’opera rafforza anche le connessioni secondarie tra Italia e Francia, favorendo lo sviluppo sostenibile delle aree alpine e il riequilibrio dei flussi rispetto agli assi autostradali principali.

