Attualità

Close Up, a Telenord i protagonisti di cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Luigi Attanasio

di Roberto Rasia

21 sec

L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it

Close Up, a Telenord i protagonisti di cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Luigi Attanasio

Guarda la galleria

18 - SettimoLink

Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova.

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Galleria

Tags:

close up attanasio

Condividi:

2317 - Gigi Ghirotti - 5x1000