Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Pierluigi Peracchini

Nuova puntata su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it) del nuovo format Close Up, una serie di interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport sia liguri che nazionali.

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

Dopo le prime puntate della settimana con il console Culmv Antonio Benvenuti, una bandiera della Sampdoria e di Telenord come Enrico Nicolini e l'attore comico Enrique Balbontin, è la volta di Pierluigi Peracchini, 60 anni, sindaco della Spezia dal 2017, presidente della Provincia della Spezia dal 2019 e presidente di ANCI Liguria dal 2024. Trasferitosi da bambino alla Spezia, è laureato in Sociologia all’Università di Urbino, con un Master in Scienze Amministrative. Dopo una lunga carriera nel pubblico impiego e nella Cisl, dove ha ricoperto ruoli di vertice a livello provinciale e regionale, è entrato in politica come candidato del centrodestra, vincendo le elezioni comunali nel 2017 e confermandosi nel 2022. Alla guida del Comune e della Provincia ha promosso progetti di riqualificazione urbana, valorizzazione del patrimonio storico e industriale e sostegno al comparto nautico, oltre a interventi per la transizione ambientale e la riconversione dell’ex centrale a carbone di Vallegrande. Nel 2024 è stato eletto presidente di ANCI Liguria, rafforzando il proprio impegno nel coordinamento delle autonomie locali e delle politiche territoriali regionali.

L'intervista è in onda alle 14, 20 e 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.

L'ultima puntata della settimana sarà dedicata al presidente Lega Coop Mattia Rossi venerdì 15.

