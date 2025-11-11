Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Enrico Nicolini

Nuova puntata su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it) del nuovo format Close Up, una serie di interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport sia liguri che nazionali.

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

Dopo la prima puntata della settimana con il console Culmv Antonio Benvenuti, è la volta di una bandiera della Sampdoria e di Telenord: Enrico Nicolini, una vita nel calcio prima come calciatore e poi come allenatore e commentatore. L'intervista è in onda alle 9,20, 20 e 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.

Le altre puntate della settimana saranno dedicate all'attore comico Enrique Balbontin mercoledì 13, al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini giovedì 14 e al presidente di Coop Liguria Mattia Rossi venerdì 15.

