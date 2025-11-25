Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Enrico Castanini
di Roberto Rasia
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 14, 20,05 e 22,50.
I prossimi appuntamenti di questa settimana: Gabriele Gentile (26 novembre), Davide Rossi (27 novembre) e Giorgia Würth (28 novembre).
Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.
