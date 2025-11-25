Attualità

Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Enrico Castanini

di Roberto Rasia

26 sec

I prossimi appuntamenti di questa settimana:  Gabriele Gentile (26 novembre), Davide Rossi (27 novembre) e Giorgia Würth (28 novembre)

Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Enrico Castanini
Gemacht.it

Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale.

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

L'intervista è in onda alle 14, 20,05 e 22,50.

I prossimi appuntamenti di questa settimana:  Gabriele Gentile (26 novembre), Davide Rossi (27 novembre) e Giorgia Würth (28 novembre).

Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: