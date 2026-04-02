Economia

Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Manila Di Giovanni

di Roberto Rasia

25 sec

L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it

Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Manila Di Giovanni
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Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Manila Di Giovanni, imprenditrice digitale,fondatrice e CEO di DWorld, una startup tecnologica che sta creando la prima economia virtuale al mondo. 

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it

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