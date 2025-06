Clima, secondo Copernicus maggio 2025 "il secondo più caldo della storia"

Maggio 2025 è stato il secondo maggio più caldo a livello globale, con una temperatura media dell'aria superficiale di 15,79 gradi centigradi, 0,53 in più rispetto alla media di maggio del periodo 1991-2020, mentre è stato stato di 0,12 gradi più freddo rispetto record del 2024. E' quanto rileva il sistema meteorologico europeo Copernicus. Il periodo di 12 mesi da giugno 2024 a maggio 2025 è stato di 0,69 gradi superiore alla media 1991-2020 e di 1,57 gradi superiore al livello preindustriale.

Dati senza precedenti - La primavera europea del 2025, in particolare, ha visto un contrasto tra condizioni prevalentemente più secche della media in gran parte del nord e dell'ovest e condizioni più umide della media nel sud e nella Russia nordoccidentale. Alcune parti dell'Europa nordoccidentale hanno registrato i livelli di precipitazioni e umidità del suolo più bassi almeno dal 1979. La persistente siccità ha portato alla più bassa portata fluviale primaverile in Europa dall'inizio delle rilevazioni nel 1992.

Riscaldamento globale - Secondo Carlo Buontempo, direttore del C3S presso l'Ecmwf, "maggio 2025 interrompe una sequenza senza precedenti di mesi con temperature superiori a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Sebbene questo possa offrire una breve tregua per il Pianeta, prevediamo che la soglia di 1,5°C verrà nuovamente superata nel prossimo futuro a causa del continuo riscaldamento del sistema climatico".

Acque bollenti - La temperatura media della superficie del mare (SST) per maggio 2025 tra i 60 gradi S e i 60 N è stata di 20,79 gradi centigradi il secondo valore più alto mai registrato per il mese, 0,14 in meno rispetto al record di maggio 2024. Le temperature sono rimaste insolitamente elevate in molti bacini oceanici e mari. Tra questi, vaste aree nel nord-est dell'Atlantico settentrionale, colpite da un'ondata di calore marino, hanno registrato temperature record per il mese. Gran parte del Mar Mediterraneo è stata molto più calda della media.

