Claudio Montaldo: "Pochi punti d'incontro e crisi della famiglia, ma si cerca il nemico nell'immigrato"

Il sindaco di Ceranesi, ed ex assessore comunale con delega alla Sicurezza Claudio Montaldo, è intervenuto a "Liguria Live" su Telenord per un'interessante analisi sul cambio di percezione della sicurezza nel corso degli anni, e sulle cause che hanno portato alla situazione attuale, ricca di problemi e con situazioni di notevole gravità. Montaldo difende le politiche di centrosinistra sui migranti e ribadisce che l'inclusione resta il metodo più opportuno ed efficace per porre freno a situazioni complicate. A rimarcare il peso fondamentale portato dagli extracomunitari, quello relativo alle tante occupazioni che vedono impegnati sempre meno italiani, con un andamento che riporta a quanto accaduto nel corso dell'emigrazione italiana.

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