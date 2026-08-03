Bevilacqua (Lega) a Telenord: "Darsena H.24 l'abbiamo proposta noi e andrebbe esportata anche altrove"

Il consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua è intervenuto a Telenord per approfondire i temi del momento a partire da quello legato ai rifiuti, con l'ipotesi termovalorizzatore e l'aumento dell'aliquota Tari. Un approfondimento anche sulla questione sicurezza, con l'introduzione del provvedimento Darsena H.24 che si suggerisce di esportare anche altrove. Un accenno, poi, alla polemica tra l'assessorato al Commercio e i Civ a seguito della lettera fatta pervenire da Tursi ai vertici di Confcommercio e Confesercenti.

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