Città metropolitana di Torino: a Ivrea due nuovi bus elettrici per il TPL

Due nuovi autobus elettrici sono stati introdotti a Ivrea per il servizio di trasporto pubblico locale e presentati ufficialmente lunedì 12 maggio in piazza Ottinetti.

L’acquisto dei mezzi è stato possibile grazie a un contributo della Città metropolitana di Torino, all’interno del Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile, volto a incentivare la transizione ecologica nei trasporti e a migliorare la qualità dell’aria.

I nuovi e-bus, già in funzione da alcune settimane sulle linee cittadine, misurano 12 metri di lunghezza, offrono 27 posti a sedere e possono accogliere fino a 56 passeggeri in piedi. Completamente elettrici, prendono il posto di due autobus diesel Euro 3 risalenti al 2004, contribuendo così a rendere il servizio pubblico più moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Prodotti da BYD per GTT, questi veicoli incorporano tecnologie elettroniche di ultima generazione e un design interno pensato per il comfort dei passeggeri. Si caratterizzano per l’assenza di specchietti laterali, rimpiazzati da telecamere e sensori per il rilevamento degli ostacoli, e per la presenza di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Gli interni sono spaziosi e progettati con attenzione anche alle esigenze delle persone con mobilità ridotta.

Per supportare il funzionamento continuativo della nuova flotta green, è stata installata un’apposita rete di ricarica. L’energia utilizzata da GTT proviene esclusivamente da fonti rinnovabili certificate, garantendo così un funzionamento totalmente a emissioni zero.

Questa iniziativa rientra in un progetto più ampio, da oltre 8,6 milioni di euro, destinato alla Città metropolitana di Torino per il primo quinquennio del Programma strategico nazionale, finalizzato all’acquisto di autobus elettrici per i Comuni dell’area metropolitana (con esclusione della città di Torino).

Ivrea riceverà anche un terzo veicolo elettrico, di dimensioni ridotte, già finanziato, mentre un quarto mezzo sarà acquistato nei prossimi mesi.

In parallelo a questa transizione verso l’elettrico, GTT lavorerà con il Comune di Ivrea e la Città metropolitana di Torino alla revisione e al miglioramento della rete urbana, con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente e maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione.

In questa fase di riorganizzazione, a partire da giugno, il servizio urbano sarà inoltre potenziato con 19 autobus tradizionali EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle), per garantire la continuità operativa.

"L’amministrazione riconosce con soddisfazione la concreta attenzione della Città metropolitana al nostro territorio - commentano il sindaco di Ivrea Matteo Chiantore e l’assessore alla mobilità Massimo Fresc - i nuovi mezzi elettrici e la prospettiva concreta di sostituire nel tempo tutto i mezzi della Conurbazione di Ivrea vanno nella direzione che l’amministrazione, i sindacati e i cittadini auspicano da tempo. I nuovi mezzi elettrici renderanno i trasporti sostenibili, meno inquinanti e capaci di rispondere all’esigenza di efficienza e accessibilità. Ringrazio l’Agenzia per la mobilità Piemonte e GTT per la puntuale e collaudata collaborazione che ha favorito la possibilità di avviare cambiamenti importanti nel trasporto pubblico dell’Eporediese".

"L’investimento su Ivrea - spiegano il vicesindaco Jacopo Suppo e il consigliere con delega ai trasporti Pasquale Mazza della Città metropolitana di Torino - è parte di una strategia più ampia per rendere il trasporto locale sempre più sostenibile, puntando su innovazione tecnologica, riduzione delle emissioni e maggiore qualità del servizio per i cittadini. Il finanziamento rientra infatti negli obiettivi strategici specifici della Città metropolitana previsti a sostegno della mobilità sostenibile nei territori". Per Città metropolitana di Torino ha partecipato anche la consigliera delegata al turismo e allo sviluppo economico Sonia Cambursano.

"L’avvio dell’immissione in servizio della flotta di autobus elettrici a Ivrea rappresenta un’operazione tecnicamente mirata e strategica per GTT - spiega Antonio Fenoglio, Presidente di GTT - abbiamo implementato una soluzione che risponde concretamente agli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto pubblico, integrando veicoli con elevati standard di efficienza e sicurezza, come i sistemi avanzati di assistenza alla guida e l’ergonomia degli spazi interni. Questa iniziativa, condotta in stretta collaborazione con la Città metropolitana di Torino e il Comune di Ivrea, sottolinea l’impegno di GTT nell’adottare soluzioni innovative per il servizio con una migliorare esperienza complessiva degli utenti".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.