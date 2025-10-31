Città Metropolitana di Genova, cambio alla Segreteria Generale: Marco Mordacci subentra a Maria Concetta Giardina

Cambio ai vertici della Città Metropolitana di Genova: si conclude oggi l’incarico della dottoressa Maria Concetta Giardina, che dal gennaio 2023 ha ricoperto i ruoli di Direttrice Generale e Segretaria Generale dell’Ente. A partire da venerdì 14 novembre, il testimone passerà al dottor Marco Mordacci, attuale Segretario Generale del Comune di Pisa, nominato con decreto della sindaca metropolitana Silvia Salis.





Nel congedarla, la sindaca ha voluto ringraziare Giardina per “la competenza, la dedizione e il profondo senso delle istituzioni” con cui ha guidato l’Ente in una fase di trasformazione importante, contribuendo — ha sottolineato Salis — “a rafforzare il ruolo della Città Metropolitana come casa dei Comuni del territorio”.





A Mordacci, che vanta una lunga esperienza nelle amministrazioni liguri e toscane e una formazione giuridico-amministrativa di alto livello, la sindaca ha rivolto un caloroso augurio di buon lavoro, auspicando che “la sua visione e la sua esperienza garantiscano continuità e nuova energia al percorso intrapreso”.

